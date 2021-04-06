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06.04.2021, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал
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Лукашенко хочет избавиться и от макеевских, и от западных дипломатов


Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен сократить численность белорусских дипломатических представительств в ряде западных стран.

Об этом он заявил сегодня на совещании в Минске, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В ряде стран наш многолетний опыт свидетельствует о том, что перспективы белорусского дипломатического присутствия там не просматриваются. Так зачем нам сохранять свои посольства, тратить бюджетные средства на их содержание? К чему там полный штат дипломатов, отвечающих за направления, которые поставлены на паузу. В таких случаях нужно работать на условиях взаимности, как это недавно было сделано с Польшей и Литвой», – сказал Лукашенко.

Он считает, что с теми странами, в которых посольства будут ликвидированы, Белоруссия сможет работать «на площадках ООН, других международных организаций в Нью-Йорке, Женеве или Вене».

«Там есть возможность говорить со всем миром и нет необходимости держать политических советников в странах, которые заморозили с нами контакты в силу своих предубеждений или ведут против нас деструктивную деятельность», – рассуждает Лукашенко.

Как отмечает белорусский политолог Игорь Тышкевич в случае отзыва белорусских послов из ряда западных стран, их послы из Минска также должны уехать по принципу зеркальности.

«Кто попадает в первую волну? Без сомненья, Литва на уровне посла. Скорее всего дипломатические контакты с этой страной будут сведены к минимуму. Вторая – Польша. По послу я не могу утверждать, но штат посольства будет уменьшен, а значит, число польских дипломатов на территории Беларуси также будет уменьшено. Из стран Балтии, вероятней, сохраниться только одно посольство. Вероятней всего, в Латвии. Резоны тут простые: Латвия конкурент Литвы за транзитные потоки», – сказал Тышкевич в своем видеоблоге.


Он также прогнозирует сокращение посольств во Франции и Германии, а также представительства в ЕС. Всего первая волна затронет от 5 до 10 государств. Эксперт не исключил, что в это число войдут и США.

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