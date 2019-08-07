Лукашенко хочет наладить отношения с США при помощи Британии

07.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Минск рассчитывает на поддержку Лондона в налаживании отношений с США, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с послом Великобритании Фионной Гибб, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Сообщение опубликовано на сайте белорусского президента.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«У вас прекрасные отношения с США. Я хотел бы, чтобы эти отношения были каким-то образом спроецированы и на Беларусь. Думаю, вы сможете нам в этом помочь», — сказал Лукашенко. Президент РБ также добавил, что, по его мнению, белорусско-британские отношения продвинулись вперед за последние три с половиной года, которые Гобб работала послом в Минске.

4 июля Лукашенко поздравил президента США Дональда Трампа с Днем независимости и отметил, что дружеские и взаимовыгодные отношения с Америкой — один из приоритетов внешней политики Беларуси.

В отношении Беларуси и Лукашенко действует ряд американских санкций, введение которых связано с обвинениями в нарушении прав человека. С 2008 года в Минске нет посла США, его место занимает временный поверенный в делах.