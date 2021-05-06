Лукашенко хочет навести порядок в Молдове, а в Белоруссии будет президент «еще жестче»

06.05.2021, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с бывшим президентом Игорем Додоном, который приехал к нему в Минск, чтобы наговорить комплиментов.

«Бодрецом. Хорошо, что удержали ситуацию. Вы молодцы, такое давление… Оно готовилось и у нас. Сейчас тоже готовится. У нас выборы досрочные, я думаю, что они попытаются дать удар. Но вы показали пример. Вы помните, я тогда публично сказал, что Александр Григорьевич правильно все делает», – сказал Додон.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Лукашенко согласился, что «Молдове этот пригодится опыт».

«И для Молдовы такое характерно. Нужно просто быть начеку. Мы этого не ждали. На ровном месте. Если бы у нас олигархат правил в стране, никто бы здесь ситуацию не удержал. Мы небогатая страна, как и Молдова. Может, еще и беднее. Если порядок в Молдове навести. У вас все-таки климат другой. У вас бы восстановить сельское хозяйство, людям надежду дать. И Молдова будет процветать», – дал совет Лукашенко.

«Мы за вас болели в прошлом году. То, что я говорил, это было мое личное мнение, ни мнение большинства граждан. Мне говорили: нужно держаться, как в Белоруссии», – ответил Додон.

Он выразил возмущение госпереворотом, который готовился в Белоруссии.

«Ничего у них не получится. А получится – будет еще хуже для их спонсоров. Они хотят убить президента и думают, что народ аплодировать им будет? Да не будет. Изберут еще жестче человека», – пообещал Лукашенко.

«Спасибо вам за помощь Молдове, за то, что вы нас всегда поддерживали. Мы тоже будем вас всегда поддерживать», – резюмировал Додон.