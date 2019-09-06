Лукашенко хочет обменять чернобыльские страдания на газовую скидку

06.09.2019, Минск, Елена Острякова

«Газпром» как монополия страны-правопреемницы СССР, должен сделать скидку на газ для Белоруссии, как бывшей республики, наиболее пострадавшей в результате Чернобыльской катастрофы.

Об этом сегодня в Бресте заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чернобыль произошел. Правопреемники… Треть населения пострадала, мы там до сих пор древесину не можем использовать, потому что высокое накопление радиации. Но ты хотя бы за это (мы не просим денег, ничего) помоги – миллиардов 10-15 кубометров газа по приемлемым ценам. Не бесплатно, не в убыток Газпрому, поставь в Беларусь. Люди ведь пострадали. И как правопреемники», – цитирует Лукашенко его официальный сайт.

Он считает, что Белоруссия передала России «самое дорогое» – ядерное оружие.

«Они всегда говорят – власти России: “Мы правопреемники Советского Союза”. И в связи с этой правопреемностью мы передали туда бесплатно самое дорогое, что сегодня стоит на страже безопасности России, – ядерное оружие», – сказал Лукашенко.

В 2018 году «Газпром» поставил белорусским потребителям 20,33 млрд куб.м. газа.