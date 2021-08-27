Лукашенко хочет отправить жён футболистов подметать калий на месторождениях
Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал жен белорусских спортсменов, которые поддерживают оппозицию.
Об этом он заявил сегодня, выступая перед рабочими «Беларуськалия», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У нас получилось так. Эти кривляются на футбольных и хоккейных площадках. А жены у них, красавицы, в айфонах сидят и против государства воюют. Работать надо всем. И жен надо на «Белкалий», метлу им дать», – сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии не первый раз критикует спортсменов и их жен. Прошлый раз это было связано с плохими результатами национальной команды на Олимпийских играх. Лукашенко объяснил это тем, что многие атлеты поддержали в прошлом году Беломайдан.
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