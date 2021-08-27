Лукашенко хочет отправить жён футболистов подметать калий на месторождениях

27.08.2021 21:43 (Мск), Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал жен белорусских спортсменов, которые поддерживают оппозицию.

Об этом он заявил сегодня, выступая перед рабочими «Беларуськалия», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«У нас получилось так. Эти кривляются на футбольных и хоккейных площадках. А жены у них, красавицы, в айфонах сидят и против государства воюют. Работать надо всем. И жен надо на «Белкалий», метлу им дать», – сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии не первый раз критикует спортсменов и их жен. Прошлый раз это было связано с плохими результатами национальной команды на Олимпийских играх. Лукашенко объяснил это тем, что многие атлеты поддержали в прошлом году Беломайдан.