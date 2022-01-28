Лукашенко хочет поставить под ружье два миллиона белорусов

28.01.2022  13:34 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Политика


Численность войск территориальной обороны Белоруссии должна составить 300 тысяч человек. Еще больше народу должны уметь владеть стрелковым оружием.

Об этом сегодня, выступая с посланием к народу и парламенту, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Основное оружие – стрелковое, гранатометы, автоматы, пистолеты, пулеметы мы должны иметь в достатке. Полтора-два миллиона наших людей должны уметь им пользоваться. И тогда в этой лесисто-болотистой местности нас никто не возьмет», – сказал Лукашенко.

Он считает, что систему национальной безопасности Белоруссии нужно вывести на качественно новый уровень .

«Повышать оснащенность воинских частей вооружением и техникой, обучать личный состав войск современным методам и способам отражения угроз, обучать наших военнослужащих осваивать новые типы вооружения, развивать территориальную оборону», – сказал Лукашенко.

Он обратился к белорусскому народу с вопросом, готов ли он платить за собственную оборону, и сам на него ответил.

«Наша армия компактна, маневренна, боеспособна. Ее мощь будем укреплять. Ракетное производство, создание беспилотной авиации, стрелкового оружия и боеприпасов, современных средств связи и автоматизации, военной оптики и иной продукции белорусского военпрома уже поставлены на поток. А недостающее закупим. На фоне текущих событий это особенно важно. Чтоб вы понимали: это недешево», – сказал Лукашенко.

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