Лукашенко хочет продаться Западу, но встречает непонимание – беглая оппозиционерка

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Власти Белоруссии пытаются вести переговоры с Западом за спиной Москвы.

Об этом в эфире Еврорадио заявила бежавшая из Белоруссии оппозиционный историк и политолог Роза Турарбекова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Она утверждает, что возможности российской армии оказались «не такими», на которые якобы рассчитывал Лукашенко.

«Я думаю, что такие попытки есть, они продолжаются в интенсивном режиме. Другое дело, какова их результативность. Встречное движение очень небольшое, я бы сказала, минимальное. Неофициальные контакты сохраняются, и есть попытки интенсифицировать их через площадку ООН. Возможно, происходят и закрытые, секретные переговоры, хотя я в это не очень верю. Попытки найти посредников есть, потому что для Лукашенко очевидно: эта война разворачивается совсем не так, как он предполагал. Это его драматичная ошибка – неверная оценка возможностей России и российской армии. Вера в ее непобедимость и несокрушимость подвела Лукашенко», – уверяла она.

«В этой связи он пытается какой-то страховой полис себе обеспечить, чтобы сохранить власть. Он пытается диверсифицировать внешнюю политику настолько, насколько возможно. Он пытается продать прямое неучастие в войне как свою заслугу. И это встречает некоторое понимание в определенных аналитических кругах. Я это вижу по некоторым отчетам определенных военных центров. Они не специализируются на Белоруссии, соответственно их логика бывает ошибочной», – сочиняла Турарбекова.