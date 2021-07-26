Лукашенко хочет сменить власть в Литве. На очереди Польша и Украина?

26.07.2021, Москва, Елена Острякова

Миграционный кризис в Литве может запустить там процесс смены власти, к которой могут прийти те силы, которые выступают за нормализацию отношений с Белоруссией.

Об этом в своем телеграм-канале написал белорусский политолог Алесей Дзермант, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На фоне неспособности решить проблему теперешним правительством, после провала переговоров министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса в Ираке и увеличения числа авиарейсов из Багдада в Минск, ряд крупных литовских политиков стали открыто говорить, что ситуацию можно исправить только после договоренностей с Беларусью», – написал Дзермант.

Его коллега Александр Шпаковский подтверждает, что миграционный кризис в Литве, который сознательно провоцирует Белоруссия, является реакцией Минска на поддержку Вильнюсом Беломайдана и беглых лидеров белорусской оппозиции.

«Это, друзья, называется асимметричный ответ. И на очереди ещё кое-кто», – пригрозил Шпаковский.

Напомним в дестабилизации обстановки президент Белоруссии Александр Лукашенко обвиняет помимо Литвы Польшу и Украину.

Сейчас в среднем на территорию Литвы проникает около 100 человек в сутки, иногда даже больше. Пока в стране находится по разным данным от 2,5 до 4 тыс. граждан Ирака и ряд других азиатский и африканских стран, но ожидается, что к концу сентября их будет около 10 тыс. Это сопоставимо с численностью всей литовской армии или полиции.

«Ситуация на границе трудно прогнозируемая. Мы не знаем, когда и сколько домиков потребуется. Худший сценарий – 40 тысяч мигрантов, мы должны быть к этому готовы», – заявил глава пограничной службы Литвы Рустам Любаев изданию Delfi.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас принял решение построить контейнерный городок для мигрантов на 40 тысяч мест в городке Девянишкес Шальчининкайского района.

«Строительство городка для мигрантов – плохая новость для Минска. Она означает, что Евросоюз и в его лице Вильнюс готовятся к длительной осаде мигрантами со стороны Беларуси и садиться за стол переговоров с А. Лукашенко Европа не планирует. Литва будет по-прежнему строить на границе заграждения, перехватывать мигрантов, содержать их в лагерях, пытаться вывезти в страны, откуда они прибыли, т.е. нести уже привычные для Франции, Италии, Греции, Германии тяготы и финансовые расходы», – считает симпатизирующий Беломайдану российский политолог Андрей Суздальцев.

Однако в Девянишкесе прошел уже стихийный митинг протеста, на который съезжались со всей Литвы. 29-го июля митинг будет проведен в Вильнюсе возле Дома правительства. «Союз христианских семей» выступает за отставку министра обороны «как провокатора, разжигающего конфликты между местными сообществами, и как бывшего агента КГБ».

Ранее власти Литвы, чтобы противодействовать притоку мигрантов попытались построить на границе с Белоруссией забор из колючей проволоки. Однако его возведение не удалось: в стране закончилась проволока. Теперь Эстония бесплатно передаст Литве партию «колючки» на 100 км.

Российский политолог Сергей Марков прогнозирует, что литовские власти попытаются предотвратить надвигающийся политический кризис, переправляя мигрантов в другие страны ЕС.

«Я думаю, что украдкой, тайно, власти Литвы этих мигрантов встречают у себя и препровождают в Германию, Швецию и так далее, проводя гибридную диверсию против них. Почему я так думаю? Потому что, на мой взгляд, литовские политики отличаются подлостью, аморальностью и неблагодарностью. Они это все уже проявили по отношению к России, Беларуси, и нет сомнений, что они такую же подлость проявят по отношению к своим союзникам», – сказал Марков в эфире белорусского телеканала ОНТ.