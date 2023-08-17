Лукашенко хочет в Крым, потому что «любит Украину»

Елена Острякова .  
17.08.2023 20:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 472
 
Белоруссия, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Президент РФ Владимир Путин никогда не настаивал на том, чтобы Белоруссия признала российский статус Крыма.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью украинской журналистке Диане Панченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент РФ Владимир Путин никогда не настаивал на том, чтобы Белоруссия признала российский статус...

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«Нет, никогда не настаивал. Я не признавал Крым, Абхазию и прочее, как меня упрекали, не потому, что имел особую точку зрения, как бы мне это выгодно не было. Нет, потому что это ничего не давало. Мы с Крымом сотрудничали и сотрудничаем», – сказал Лукашенко.

При этом, когда речь зашла о поездке в Крым, белорусский президент почему-то начал признаваться в любви к Украине.

«Помните этот случай, когда мы с Путиным собирались посетить Крым. Это была моя инициатива. Я говорю: ну давай, я в Крыму давно не был, наш санаторий, я люблю Украину безмерно, потому что там корни моих прадедов», – высказался Лукашенко.

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