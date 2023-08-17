Лукашенко хочет в Крым, потому что «любит Украину»
Президент РФ Владимир Путин никогда не настаивал на том, чтобы Белоруссия признала российский статус Крыма.
Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью украинской журналистке Диане Панченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
«Нет, никогда не настаивал. Я не признавал Крым, Абхазию и прочее, как меня упрекали, не потому, что имел особую точку зрения, как бы мне это выгодно не было. Нет, потому что это ничего не давало. Мы с Крымом сотрудничали и сотрудничаем», – сказал Лукашенко.
При этом, когда речь зашла о поездке в Крым, белорусский президент почему-то начал признаваться в любви к Украине.
«Помните этот случай, когда мы с Путиным собирались посетить Крым. Это была моя инициатива. Я говорю: ну давай, я в Крыму давно не был, наш санаторий, я люблю Украину безмерно, потому что там корни моих прадедов», – высказался Лукашенко.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.