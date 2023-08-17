Лукашенко хочет в Крым, потому что «любит Украину»

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Президент РФ Владимир Путин никогда не настаивал на том, чтобы Белоруссия признала российский статус Крыма.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью украинской журналистке Диане Панченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нет, никогда не настаивал. Я не признавал Крым, Абхазию и прочее, как меня упрекали, не потому, что имел особую точку зрения, как бы мне это выгодно не было. Нет, потому что это ничего не давало. Мы с Крымом сотрудничали и сотрудничаем», – сказал Лукашенко.

При этом, когда речь зашла о поездке в Крым, белорусский президент почему-то начал признаваться в любви к Украине.

«Помните этот случай, когда мы с Путиным собирались посетить Крым. Это была моя инициатива. Я говорю: ну давай, я в Крыму давно не был, наш санаторий, я люблю Украину безмерно, потому что там корни моих прадедов», – высказался Лукашенко.