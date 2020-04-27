Лукашенко хочет выйти к границе Украины

27.04.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагает развивать на территориях, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, добычу меда, леса и животноводство.

Об этом он заявил во время посещения Наровлянского района Гомельской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По меду это для меня относительная новинка, что они в этой зоне получают чистый мед. Это естественно: пчела перерабатывает этот нектар, получается чистый мед. Если мы можем взять здесь мед, значит, надо больше меда развивать. Если можно развивать лесопиление, значит, больше, потому что спелых лесов много. Было дереву 40 лет, 30 прошло, его надо убирать. Его надо убирать, может быть, в большем количестве. Если здесь коневодство можно развивать, то, давайте, будем развивать», – сказал Лукашенко.

Он дал поручение МЧС проанализировать ситуацию в 30-ти километровой зоне – наиболее пострадавших от радиации районах.

«Я разрешал посещение туристам, сам посещал. Там что будет завтра? Какие перспективы. Заповедную зону будем возвращать, когда время пройдет. Но нужно посмотреть, что там можно взять сейчас. Надо еще раз взглянуть на эти территории и создавать производственные объединения и холдинги. В этом холдинге будет несколько направлений. К примеру, лесопереработка, производство меда, коневодство, овцеводство, коз будете разводить, там еще что-то и сельскохозяйственное направление», – сказал Лукашенко.

Он полагает, что уже сейчас нужно направить средства на освоение 30-ти километровой зоны, потому что «нельзя бросать ни одного гектара земли». Белорусский президент предлагает развивать там туризм и рыбную ловлю.

Еще один проект, предложенный Лукашенко, – строительство железной дороги к месторождению щебня на границе с Украиной.

«Вернуться к строительству железной дороги 120-150 миллионов мы найти сможем. Просчитать экономически и социально. Потому что железная дорога – это жизнь для людей. Мы хотели выйти на украинскую границу, где у нас производили щебень. Экономически должно быть обосновано, как. Чтобы люди по железной дороге передвигались – это копейки. За пассажиропоток ты этот проект не окупишь. Надо, чтобы экономика работала. Мы можем щебень вывозить, мы можем лес заготавливать, вывозить, его много. И может быть, другие варианты найдем», – сказал Лукашенко.