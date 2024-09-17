Лукашенко хотят запретить через МУС – вести переговоры с Украиной

Белорусская оппозиция и власти Литвы готовят провокацию, чтобы исключить президента Белоруссии Александра Лукашенко из мирных переговоров по Украине.

Об этом сам Лукашенко заявил на торжественном собрании, посвященном Дню народного единства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«От беглых. Им не терпится вывести с арены политических действий президента Беларуси. Договорились о том, что Литва инициирует в Международном уголовном суде в Гааге рассмотрение белорусского вопроса. Цель – привлечь белорусского президента к ответственности и выключить его из повестки. Чтобы президент Белоруссии, если начнутся мирные переговоры в Украине, не смог бы в них принимать участие.

Они знают, что мы требуем, чтобы при заключении мирного договора в Украине были соблюдены интересы Белоруссии», – сказал Лукашенко.