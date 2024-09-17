Лукашенко хотят запретить через МУС – вести переговоры с Украиной

Елена Острякова.  
17.09.2024 23:27
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Запад, Литва, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Скандал, Спецоперация, Судебный произвол, Украина


Белорусская оппозиция и власти Литвы готовят провокацию, чтобы исключить президента Белоруссии Александра Лукашенко из мирных переговоров по Украине.

Об этом сам Лукашенко заявил на торжественном собрании, посвященном Дню народного единства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Белорусская оппозиция и власти Литвы готовят провокацию, чтобы исключить президента Белоруссии Александра Лукашенко из...

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«От беглых. Им не терпится вывести с арены политических действий президента Беларуси. Договорились о том, что Литва инициирует в Международном уголовном суде в Гааге рассмотрение белорусского вопроса. Цель – привлечь белорусского президента к ответственности и выключить его из повестки. Чтобы президент Белоруссии, если начнутся мирные переговоры в Украине, не смог бы в них принимать участие.

Они знают, что мы требуем, чтобы при заключении мирного договора в Украине были соблюдены интересы Белоруссии», – сказал Лукашенко.

Он публично предупредил Украину, Россию и США, что в случае нападения на Белоруссию начнется эта третья мировая война.

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