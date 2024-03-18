Лукашенко хвастается, что в Белоруссии были лучшие выборы Путина

Елена Острякова.  
18.03.2024 14:56
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Выборы, Дзен, Политика, Россия


Российские президентские выборы лучше всего прошли в Белоруссии, хотя и была попытка ложного минирования консульства РФ в Бресте.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по подготовке к проведению заседания VII Всебелорусского народного собрания, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские президентские выборы лучше всего прошли в Белоруссии, хотя и была попытка ложного минирования...

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«У нас шесть участков было. Выборы прошли как нигде организованно, как бы ни пытались нас качнуть с Запада. Очень хорошие результаты. Посольство России хорошо работало в контакте с нашими должностными лицами», – сказал Лукашенко.

Он назвал результаты выборов «ошеломляющими и в какой-то степени неожиданными».

На избирательных участках, расположенных в Белоруссии 17 марта проголосовали более 14 тысяч граждан РФ.

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