Лукашенко хвастается, что в Белоруссии были лучшие выборы Путина

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Российские президентские выборы лучше всего прошли в Белоруссии, хотя и была попытка ложного минирования консульства РФ в Бресте.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по подготовке к проведению заседания VII Всебелорусского народного собрания, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас шесть участков было. Выборы прошли как нигде организованно, как бы ни пытались нас качнуть с Запада. Очень хорошие результаты. Посольство России хорошо работало в контакте с нашими должностными лицами», – сказал Лукашенко.

Он назвал результаты выборов «ошеломляющими и в какой-то степени неожиданными».

На избирательных участках, расположенных в Белоруссии 17 марта проголосовали более 14 тысяч граждан РФ.