Лукашенко: Киев спасли от Путина евреи и католики

Российские войска могли взять Киев в первые дни СВО.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью украинской журналистке Диане Панченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На окраине Киева стояли российские войска. Вопрос действительно был нескольких дней, если бы россияне заняли Киев, война бы уже закончилась», – сказал Лукашенко.

Он назвал «сказками» утверждения президента Украины Владимира Зеленского о том, что он защитил столицу и вынудил российские войска отступить.

«Я оказался между Путиным и некоторыми силами в Киеве, которые уже согласились, как немцы говорят: хенде хох, мы уже не воюем для того, чтобы выжить. И у меня с Путиным был в этой связи разговор. Я говорю: чтобы война закончилась, надо взять столицу. Он мне: ты знаешь, это можно сделать мгновенно, но погибнет огромное количество людей. Он мне сказал: они на улицах прямой наводкой выводят орудия РСЗО, прячутся за детские сады и больницы, как воевать с ними. Вот, проводим точечные операции. Мы на окраине Киева. Мы не можем бить, как они, без разбора. Он переживал, что придется воевать так, что на месте школы ничего не останется. Это было. Это и сейчас в Бахмуте, с ЧВК «Вагнер» мы разговаривали. Та же тактика. Это не была такая война, что окружили Киев и с голодухи, как Ленинград немцы. Опасения. Он правду сказал, когда сказал: мы еще не начинали», – сказал Лукашенко.

По его словам, Зеленский в эти дни «сидел в погребе» и от отчаяния отдал приказ раздавать оружие всем желающим. У него якобы «не было войск, а те которые были наполовину были не его». На ход военных действий отчасти повлияли весенняя распутица и подрыв дамбы на одной из рек, но это бы задержало российскую армию всего на несколько дней.

«А дальше с Киевом было бы все закончено. Пусть скажет евреям и католикам, скорее всего, которые гарантировали, что если Путин не будет брать Киев, что все будет нормально. Больше ничего в этом плане не скажу. Пусть Путин и Зеленский рассказывают. Никто не защищал Киев», – подчеркнул Лукашенко.

Он утверждает, что президент РФ не предупреждал его о начале СВО, но за несколько дней попросил «прикрыть, если что». Также, по словам Лкашенко, Путин «и не думал лишать Украину независимости», рассчитывал, что она не будет воевать, не считаясь с потерями.