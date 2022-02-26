Лукашенко: киевские безумцы отказываются от переговоров

Белоруссия готова организовать мирные переговоры России и Украины, но киевский режим отказывается их вести.

Об этом сегодня журналистам заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Разные игры идут: кто в Варшаву, кто в Америку. Киев фактически окружен, а они разглагольствуют! Люди гибнут – они разглагольствуют! Позиция президента России озвучена. Он со мной разговаривал на эту тему. Я ему сказал: пожалуйста, дверь открыта в любом месте, хоть во Дворце Независимости. Обеспечим все, приезжайте!

Нужно остановить этот конфликт пока. Завтра будет война, а послезавтра – мясорубка. Поэтому если у них мозги есть – этих разного рода очумевших, пусть принимают решение, садимся за стол. Если Россия в третий раз за последние дни подталкивает их и дает согласие, и они уже согласны на условия, чего мы медлим, люди же гибнут!

Ну а завтра, может, и переговоры никому не понадобятся. Может, страна-победитель просто разговаривать ни с кем не станет. Поэтому, ну безумцы!», – сказал Лукашенко.