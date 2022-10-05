Лукашенко: Кремль готов хоть завтра договариваться с Зеленским

Москва готова к мирным переговорам с Киевом.

Об этом на совещании с Минобороны Белоруссии заявил президент Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация обострена. Не снижается накал специальной военной операции России. Запад активно подливает масло в огонь в виде военной помощи и всесторонней поддержки украинского режима. Одни заявляют о том, что хотели бы прекратить войну. Другие, наоборот, своими конкретными шагами демонстрируют продолжение этой войны. Позиция Российской Федерации нам абсолютно понятна и ясна. Не единожды президент об этом заявлял: они хоть завтра готовы сесть за стол переговоров и договариваться. Трезво, исходя из сложившейся ситуации», – заявил Александр Лукашенко.

Однако завершить СВО миром, по его мнению, мешают США.

«Мы знаем о систематических поставках Соединенными Штатами и другими странами НАТО через польский аэродром Жешув вооружений и военной техники. Ежедневно туда прибывают около десятка, порой больше, американских транспортных самолетов. Ряд европейских стран пытается показать свое участие в помощи украинской армии и направляет ненужную им старую технику и оружие. Проводят так называемую утилизацию.

На международном уровне звучат циничные высказывания в адрес РФ со стороны западных политиков. Цель этих действий понятно. Штаты хотят ослабить или вовсе убрать с международной арены Россию и ее союзников, и подобраться ближе к своему главному конкуренту Китаю. Одновременно усилить зависимость ЕС от США. Если не пойдут навстречу, Евросоюз Америка разрушит», – сказал Лукашенко.