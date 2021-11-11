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11.11.2021 14:49
(Мск), Москва,
Елена Острякова
 
Белоруссия, Донбасс, миграция, Политика
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Лукашенко: Курдам на границу с Польшей перебрасывают оружие из Донбасса

Курдским мигрантам, сосредоточившимся на белорусско-польской границе, пытаются передать оружие из Донбасса. Об этом президент...

Курдским мигрантам, сосредоточившимся на белорусско-польской границе, пытаются передать оружие из Донбасса.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании с правительством, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пошли попытки переброса оружия, боеприпасов, взрывчатки этим людям в лагеря. Последние двое суток перебрасывают оружие. Мы с россиянами держим на контроле эту тему. Оружие в основном идет с Донбасса. Хотят устроить провокацию, столкнуть лбами наших пограничников с их, наших военных с их. Поэтому вынуждены сейчас по периметру контролировать ситуацию, чтобы им не забросили оружие. Потому что там курды. Когда они их режут, бьют и прочее, люди в отчаянии. Любой автомат, пистолет – провокация – и военный конфликт», – сказал Лукашенко.

Он поручил минобороны и КГБ Белоруссии усилить контроль за ситуацией.

Последние дни польские телеграм-каналы утверждают, что мигранты пытаются уйти с границы, а белорусские силовики их не выпускают.

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