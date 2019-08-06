Лукашенко лавирует между ЕС и «объятиями Путина»

06.08.2019, Москва, Елена Острякова

Если Евросоюз сочтет намеченные на ноябрь парламентские выборы в Белоруссии достаточно демократическими, действующие в отношении страны санкции будут отменены.

Об этом в интервью агентству БелаПАН заявила глава представительства Евросоюза в Минске Андреа Викторин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я убеждена, что ЕС и его государства-члены будут внимательно следить за предстоящими выборами, будут ли эти выборы свободными, честными, прозрачными, будут ли у кандидатов от оппозиции равные возможности для участия в них. Есть очень много вопросов, которые могут сыграть свою роль. Посмотрим, что принесет будущее», – сказала Викторин.

Белорусский прозападный оппозиционный политобозреватель Артем Шрайбман полагает, что Александр Лукашенко осознает выгоду нынешнего положения, позволяющего лавировать между ЕС и Москвой.

«Когда в 2016 году власти допустили оппозицию в парламент, это дало свои бонусы. С белорусским парламентом начали общаться европейские парламенты, хотя с 1990-х годов они не признавали его легитимным органом власти. Но пропускать или нет оппозиционных депутатов на этот раз, и если да, то кого именно,— будут решать в администрации президента. И крайне трудно предугадать, какое решение они примут, взвесив все плюсы и минусы», – заявил Шрайбман «Коммерсанту».

«Для галочки министр иностранных дел Белоруссии просит отменить эти санкции, но на самом деле они никому не мешают. Сейчас проложена колея на улучшение отношений, никто из нее выходить не хочет. Поэтому даже если Лукашенко усилит репрессии, Европа будет долго двигаться по инерции. Сейчас к тому же у Брюсселя есть новый сдерживающий фактор: оттолкнуть Минск от себя — это значит толкнуть его в объятия Владимира Путина», – сказал Шрайбман.

7 ноября в Белоруссии состоятся выборы в Совет Республики, 17 ноября – в Палату представителей. Выборы проводятся по мажоритарной системе.