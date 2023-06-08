Лукашенко летит к Путину с планом

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Россию на встречу со своим коллегой Владимиром Путиным. Судя по тому, что его самолет уже миновал Пензу, встреча состоится не в Москве.

Как рассказал Лукашенко сегодня на встрече с секретарями советов безопасности государств – членов ОДКБ в Минске, он намерен предложить Путину выстроить «своеобразный план внутреннего развития территорий».

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«Из опыта Советского Союза вы помните: мы под гнетом были, никто нас не жаловал, нас пытались удушить. Но мы, в каком-то отношении замкнутые в своих границах, прекрасно работали, были самодостаточны. Надо понимать, что и Беларусь, и Россия – мы должны это пространство отстроить, выстроить планы, чтобы мы могли быть самодостаточными, чтобы нас через доллар, еще какую-то валюту не ставили постоянно на колени. Нам надо выработать план внутреннего развития нашего пространства, прежде всего России и Беларуси, раз уж мы оказались в одной лодке» – сказал Лукашенко.

Союзникам по ОДКБ он предложил выработать предложения относительно будущей архитектуры безопасности Евразийского континента.

«Это важнейший вопрос. Надо вернуться к основополагающим документам, все там прописать железобетонно и договориться, что в таком-то случае, при таком характере конфликта – реагирование такое. С учетом реалий надо все прописать. И железно договориться. Беларусь как председатель ОДКБ готова приложить максимум усилий для укрепления нашей организации и коллективной безопасности в зоне ее ответственности», – сказал Лукашенко.