Лукашенко летит к Путину с планом

Елена Острякова.  
08.06.2023 16:32
  (Мск) , Москва
Просмотров: 584
 
Белоруссия, Дзен, Политика, Россия


Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Россию на встречу со своим коллегой Владимиром Путиным. Судя по тому, что его самолет уже миновал Пензу, встреча состоится не в Москве.

Как рассказал Лукашенко сегодня на встрече с секретарями советов безопасности государств – членов ОДКБ в Минске, он намерен предложить Путину выстроить «своеобразный план внутреннего развития территорий».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Россию на встречу со своим коллегой Владимиром Путиным....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Из опыта Советского Союза вы помните: мы под гнетом были, никто нас не жаловал, нас пытались удушить. Но мы, в каком-то отношении замкнутые в своих границах, прекрасно работали, были самодостаточны. Надо понимать, что и Беларусь, и Россия – мы должны это пространство отстроить, выстроить планы, чтобы мы могли быть самодостаточными, чтобы нас через доллар, еще какую-то валюту не ставили постоянно на колени.

Нам надо выработать план внутреннего развития нашего пространства, прежде всего России и Беларуси, раз уж мы оказались в одной лодке» – сказал Лукашенко.

Союзникам по ОДКБ он предложил выработать предложения относительно будущей архитектуры безопасности Евразийского континента.

«Это важнейший вопрос. Надо вернуться к основополагающим документам, все там прописать железобетонно и договориться, что в таком-то случае, при таком характере конфликта – реагирование такое. С учетом реалий надо все прописать. И железно договориться. Беларусь как председатель ОДКБ готова приложить максимум усилий для укрепления нашей организации и коллективной безопасности в зоне ее ответственности», – сказал Лукашенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть