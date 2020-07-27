Лукашенко лишился возможности шантажировать Москву военными объектами России в Белоруссии

27.07.2020, Москва, Елена Острякова

Белоруссии не удастся шантажировать Россию вопросом о продлении сроков размещения на своей территории двух военных объектов (узла системы предупреждения о ракетном нападении в Барановичах, 474-й ОРТУ, РЛС «Волга» и радиостанции Вилейка 43-й узел связи ВМФ России), поскольку они уже утратили стратегическую ценность.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил военный эксперт Александр Запольскис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Судя по открытым источникам, ставится вопрос о сворачивании станций в Белоруссии, потому что мы лучшую базу ввели в строй и развиваем в России. Это станции дальнего обнаружения типа «Воронеж». Что касается узла связи, есть уже новый российский узел связи. Надобности в сохранении, для устойчивости российской армейской группировки, этих объектов в Белоруссии не то, чтобы нет совсем, но она сильно сократилась. Поэтому дальше паразитировать на «мы разрешим или не разрешим» Минск уже не сможет», – сказал Заполькис.

Участник рабочей группы по созданию российской региональной группировки войск (сил) в Белоруссии Владимир Трухан согласился с ним отчасти.

«Станций предупреждения о ракетном нападении много не нужно. Они загоризонтные и «видят» всю планету. С другой стороны, никому не повредит запас на случай, если пьяный прапорщик пописает на трансформатор. Всегда нужно перекрытие зоны ответственности. Совсем бесполезной эта станция «Волга» не будет. Тем более, что она молодая, вступила в строй в начале нулевых. На настоящий момент ее зона ответственности уже поделена между другими РЛС, которые введены в строй в РФ, и критического значения она уже не имеет. Она полезна, пусть она будет. Но белорусский шантаж на эту тему не пройдет», – подтвердил Трухан.

По поводу объекта в Барановичах он отметил, что эти узлы связи на сверхдальних волнах могут быть размещены только в определенных, точно рассчитанных точках земной коры.

Напомним, что договор о базировании военных объектов, судя по всему, будет продолжен, поскольку Белоруссия не уведомила об этом российскую сторону за год до окончания действия соглашений, то есть, до 6 июня.

Белорусский военный эксперт Егор Лебедок указывает, что принципиальное решение по российским объектам было принято еще в октябре 2018 г., когда Россия запланировала разместить на УС «Вилейка» комплекс РЭБ «Самарканд».

Соглашения между правительствами России и Белоруссии об использовании 43 узла связи ВМФ России “Вилейка” и РЛС “Волга”, расположенной чуть севернее Ганцевичей, были заключены в 1995 году, а ратифицированы в 1996-м. Оба объекта не имеют статуса военной базы и охраняются белорусскими военнослужащими (либо военизированной охраной). На первом максимальная численность персонала 1200 человек (с гражданскими), на втором – 250.

Радиостанция сверхдлинноволнового диапазона в Вилейке используется для обеспечения связи в Северной Атлантике и в Северном море, для связи с глубоко погруженными подводными лодками и надводными кораблями, для передачи сигналов боевого управления на применение сил и средств.

Станция дальнего обнаружения пусков ракет (Отдельный радиотехнический узел, ОРТУ) в городке Ганцевичи (Брестская область) выполняет задачи по обнаружению баллистических ракет, космических объектов и контролю над районами патрулирования подлодок стран НАТО в Северной Атлантике и Норвежском море.

На период действия соглашений Россия безвозмездно предоставляет военные полигоны для проведения боевых стрельб соединениями и частями ПВО ВС Белоруссии, информацию о ракетно-космической обстановке и содействует оснащению пунктов управления войсками ПВО Белоруссии необходимой для этого аппаратурой, предоставляет информацию о порядке передачи сигналов Государственной системы единого времени и эталонных частот России с использованием радиостанции Вилейка.