Лукашенко лишился всех «козырей» в противостоянии с Россией

16.01.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко растерял все «козыри» в своем противостоянии с Россией и лицемерном отстаивании «суверенитета Беларуси» – после оглашения послания президента РФ к Федеральному Собранию.

Об этом у себя в «фейсбуке» написала витебская общественница Эльвира Мирсалимова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия делает социальный рывок: поддержка материнства и детства, семей, учителей, врачей и т.д. Россия приобретет ту самую цивилизационную привлекательность, которая и явится ядром интеграций народов и стран.

А мы что? «Наступает трудное время, будет непростой год», «Россия нас нагибает», «не наши войны», Бессмертный полк – «кацегарычэски против», «независимость наше всё, а на неё так посягают-посягают» и т.п.

И всё это на фоне реальной безработицы, реального снижения платежеспособности населения, закрытия производств, вымирания села, тихого сворачивания льгот и ползучей дерусификации страны. И лишь одинокая обосранная корова тоскливо мычит в загаженном стойле…», – написала Мирсалимова.

По ее мнению, сворачивание социальных программ, которое Лукашенко анонсировал в ходе «нефтяной войны» с Россией, негативно отразится на его результатах на предстоящих в августе президентских выборах.

«Нефтегазовые “непонятки” – само собой. И это пройдёт. А социальная справедливость – основа основ. Впереди – выборы. С какими лозунгами пойдёт Президент на выборы? Правильно. С любыми. Жаль, упущено время для реального построения Союзного государства…», – сетует белорусская общественница.