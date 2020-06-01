Лукашенко: «Майданутые банды уголовников не пройдут»

01.06.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко смог совместить в одном пассаже свой протест против «майдана», комплименты в адрес майданщика премьер-министра Армении Николы Пашиняна и президента майданной Украины Владимира Зеленского, а также очередной выпад в сторону России.

Чудеса словесной эквилибристики белорусский лидер продемонстрировал на встрече с председателем КГБ Валерием Вакульчиком, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не надо нас сравнивать, как недавно газета соседней страны пописывала («Коммерсант» – ред.), что тут у нас появились новые пашиняны и зеленские. Ситуация по-разному может складываться, только у нас нет пашинянов и зеленских. Как бы там не происходили в Армении и Украине события, все-таки это люди талантливые – и Зеленский, и Пашинян.

Я уже с ними близко познакомился. Это люди талантливые и главное – патриоты своей страны. Они преданы своей стране. А некоторые наши хотят за копейку продать все то, что тут было создано не только президентом Лукашенко и властью. Народом было создано. Поэтому еще раз майданутым говорю: мы никогда не допустим дестабилизации в нашей стране», – подчеркнул президент.

Он посетовал на то, что «на белорусскую землю дуют ветра не с той стороны, откуда хотелось бы». Но Белоруссия, по словам президента научилась «бороться с этими ветрами».

«Мы абсолютно знаем цели, которые преследуют тут отдельные ветродуи. Эти цели нам ясны: устроить нам майданчик в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов. Так они планировали. Хочу на этой встрече вас предупредить и всех, кто нас услышит, всех этих «майданутых» хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет», – сказал Лукашенко.

Он сравнил тех, кто собирает подписи за кандидатов в президенты с «бандами уголовников» и «гестапо». По мнению Лукашенко белорусы вполне могут дискутировать и «на кухне».