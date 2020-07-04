Лукашенко меняет центростремительные идеи на центробежные
Если бы президент Белоруссии Александр Лукашенко выбирал дату для празднования Дня независимости, он бы не выбрал, как 24 года назад, день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков.
Об этом в интервью youtube-каналу PolitWera заявил председатель движения «Гражданское согласие в Белоруссии» Артем Агафонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«Освобождение от фашизма — это хорошо, независимость — это в принципе неплохо, но это отдельная дата. И сейчас, когда в этот день путают и вышиванки, и «тысячелетнюю войну белорусского народа за суверенитет», и стремление к свободе… Нацисты поработители, а мы от них освободились, но не только мы. И если бы тут были только белорусские партизаны и идейные борцы за независимость — в одиночку они бы ничего не сделали. Когда в 96-м году Лукашенко принял это решение, он руководствовался центростремительными идеями, то сейчас пришло время центробежных идей», – сказал Агафонов.
Он также считает, что освободители Минска не поняли бы решения о праздновании Дня Независимости.
«Если бы интернациональным бойцам рабоче-крестьянской Красной армии, которые освобождали советский город Минск от фашистов в 1944-том году, сказали бы, что спустя 76 лет в этот день будет отмечаться день независимости республики Беларусь, они бы наверное этого не поняли бы, мягко говоря. А если бы на какого-то политрука идейного нарвались бы, это могло бы закончиться не очень хорошо», – считает общественник.
С 1991 года, когда у власти в Белоруссии были националисты, День независимости отмечался 27 июля, в день принятия Декларации о государственном суверенитете Белорусской ССР. Решение о праздновании Дня независимости 3 июля, в день освобождения столицы Белоруссии от нацистской оккупации, было принято в ходе республиканского референдума в 1996 году. Таким образом, Белоруссия является единственной из бывших советских республик, чей день независимости не привязан к распаду СССР.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.