13.08.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Белоруссия, Политика
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Лукашенко меняет риторику и отрезает себе путь на Запад


 Президент Белоруссии Александр Лукашенко, о победе которого объявлено по итогам выборов в этой стране, больше не обвиняет РФ в попытке дестабилизировать ситуацию в своей стране.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант», обращая внимание на изменения в риторике Лукашенко последних дней.

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«Если до дня выборов он обвинял некие силы в России во вмешательстве во внутренние дела, то теперь он уверен, что нестабильность сеет Запад, и даже называл конкретные страны — Польша, Великобритания и Чехия», – отмечается в статье.

При этом информированный дипломатический источник в ЕС считает, что Белоруссию ожидают новые санкции, поскольку, по его словам, «выборы были полностью сфальсифицированы».

Луашенко впервые в своей карьере проиграл выборы. Он больше не будет править как раньше», – утверждает собеседник издания.

А политический обозреватель поддерживающего майданщиков польского канала «Белсат» Игорь Ильяш считает, что тема улучшения отношений Белоруссии с Западом теперь в прошлом и вряд ли будет подниматься до тех пор, пока у власти Лукашенко.


«Оттепели уже не будет. То, что на улицах Минска пролилась кровь, и то, что делалось это демонстративно и устрашающе, говорит о том, что пути назад нет. Никакой риал-политик не затмит стандарты и ценности, на которых основывается Запад», — считает Ильяш.

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