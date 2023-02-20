Лукашенко: Миролюбие не синоним жертвенности!

Елена Острякова.  
20.02.2023 19:42
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Белоруссия намерена проводить открытую внешнюю политику в рамках новой концепции национальной безопасности.

Об этом сегодня на заседании Совета безопасности заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Белоруссия намерена проводить открытую внешнюю политику в рамках новой концепции национальной безопасности. Об этом...

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«Мы прямо и открыто должны заявить о приоритетах, показать мировому сообществу транспарентность нашей политики, надежность Беларуси как ответственного партнера. Но наши партнеры при этом должны знать, что белорусское миролюбие не синоним жертвенности. В случае любой агрессии, как я уже не раз говорил, ответ будет быстрым, жестким и адекватным», – сказал Лукашенко.

«Жестко и адекватно», по его мнению, должны реагировать территориальные войска, которые созданы в Белоруссии для обеспечения функционирования государственных органов и организаций, объектов экономики, инфраструктуры в условиях военного времени.

«Ситуация непростая. Я уже не раз говорил: каждый мужчина (да и не только мужчина) должен уметь, как минимум, обращаться с оружием. Хотя бы для того, чтобы в случае необходимости защитить свою семью, свой дом, родной уголок земли и, если понадобится, страну, без которой не будет ни уголка, ни дома, ничего другого. Многие это понимают», – сказал Лукашенко.

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