Лукашенко могут убрать по молдавскому сценарию

03.08.2020, Москва, Елена Острякова

Россия и Запад могут объединиться, чтобы избавиться от президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Об этом на youtube-канале «Капитал» заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поссорившись с Россией, Лукашенко рискует попасть под сценарий, который уже несколько раз реализовывался на постсоветском пространстве.

Как бы это сказать политически мягко… Когда снос зае…вшего – и коллективный Запад, и конкретную Россию лидера осуществляется по договоренности двух сторон. Это мы видели с Плахотнюком (криминальный олигарх в Молдове – ред.).

Еще раньше была ситуация с президентом Киргизии Бакиевым. Мы видели ситуацию сноса Саакашвили, правда там все было в более или менее парламентских рамках. Александр Григорьевич рискует попасть под двойной удар, хотя пока точка невозврата не пройдена», – считает Джангиров.

Напомним, в июне прошлого года в ходе политического кризиса в Молдове – Россия, ЕС и США синхронно заявили, что не хотели бы видеть во главе страны коррумпированного олигарха и его ставленников. После этого мгновенно была создана парламентская коалиция, а Владимир Плахотнюк был вынужден бежать из страны.

Курманбек Бакиев был президентом Киргизии с 2005 по 2010 год. В ходе революции 7—15 апреля 2010 года был свергнут оппозицией и покинул страну, находится в политической эмиграции в Белоруссии.