04.08.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Китай, Политика, Россия, США
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Лукашенко: Москва боится нас потерять. Будем выстраивать стратегическое партнерство и с Китаем, и с США


Белоруссия находится «на геополитическом разломе», но является «единственным спокойным звеном в центре Евразии, живущим своим умом».

Об этом сегодня заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к парламенту и народу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поэтому сегодня на разрыв. И Россия боится нас потерять, ведь кроме нас у нее не осталось по-настоящему близких союзников, и Запад стал проявлять к нам последнее время все более предметный интерес. Да и Китай всерьез рассчитывает на стабильность своего друга. Наш ответ всем известен: Беларусь не дружит с кем-то против кого-то. Мы за многовекторность, последовательную, предсказуемую внешнюю политику», – сказал Лукашенко.

Он проговорил, что «Россия всегда была и есть ближайшим союзником Белоруссии», кто бы ни был у власти в Белоруссии или в России.

«Это непреодолимый факт, это глубоко внутри наших народов. Даже несмотря на то, что братские отношения с нами она променяла на партнерские. Напрасно. Но отношения стратегического партнерства мы будем строить и с Западом, и с Китаем, и с Америкой, нашими соседями, а также странами дальней дуги», – сказал Лукашенко.

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