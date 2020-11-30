Лукашенко может из обиды прекратить поставку техники для карательной операции против Донбасса

30.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

Введя в угоду Западу санкции против Белоруссии, Украина рискует лишиться выгодных контрактов с Минском на поставку техники, используемой армией в продолжающейся карательной операции против республик Донбасса.

Об этом на пресс-конференции рассказал украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Месяц назад наблюдаем за злоключениями Армении, которая вместо танца с саблями забег по граблям устроила. Такой же забег по граблям мы устраиваем и с Белоруссией.

За предыдущие десятилетия Армения умудрилась ухудшить отношения не только с Азербайджаном, Турцией (там всё понятно), но и с той же Грузией, которая, фактически, сыграла на стороне Азербайджана в этом конфликте. И это очень серьезно ударило по позициям.

Зачем нам повторять эти ошибки? Нам бы как минимум воздержаться от недружественных действий, от враждебной риторики. Поскольку в данной ситуации проиграть больше можем мы, нежели режим Лукашенко», – заявил эксперт.

«Режим Лукашенко – судя по всему, он усидел. Судя по всему, как говорят мои белорусские знакомые, оппозиция существует в параллельной реальности. «Хартия-97» пишет, что санкции серьезно ударят, но когда приводятся цифры, то там 0,1-0,3 процентных пункта по экономике Белоруссии – «серьезнейший» удар.

А вот по нам это может ударить очень серьезно, это мы можем ощутить на ценниках тех же автозаправок очень легко. И не будем забывать, что наш КрАЗ обанкротился, на чем ездит наша Нацгвардия, Вооруженные силы – в основном шли поставки МАЗов из Белоруссии», – отметил Золотарёв.