29.05.2019, Москва, Елена Острякова
 
economics, Белоруссия, Общество, Политика, Россия
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Лукашенко может лично возглавить правительство Союзного государства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко может в будущем стать премьер-министром Союзного государства России и Белоруссии.

Об этом в эфире оппозиционного телеканала «Белсат», спонсируемого Польшей и Великобританией, заявил белорусский политолог Павел Усов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для России принципиальным является введение единой денежной системы и имплементация пакета про единые политические институты. Вопрос в том, что за это получит Лукашенко. Ходили слухи о том, что ему предлагали пост премьер-министра в Союзном государстве. Это означает конец его политической карьеры. Я думаю сейчас белорусская власть обдумывает сценарий, в котором будет спрятана определенная политическая автономия нынешней управленческой элиты», – сказал Усов.
Он полагает, что окончательное оформление Союзного государства произойдет в период между 2020 (президентские выборы в Белоруссии) и 2024 (президентские выборы в России) годами.

«Но мы знаем, что время принципиальной роли не играет, если есть политическая воля. Мы видим, что у России политическая воля есть. Можно вспомнить, как упорно она продвигала так называемую евразийскую интеграцию. Идея возникла под выборы в 2012 году. И за три года они этот проект продвинули. У белорусской власти нет ни воли, ни ресурса сопротивляться поглощению Россией», – сказал Усов.

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