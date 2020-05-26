Лукашенко может назначить отъявленного русофоба новым белорусским премьером

26.05.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении объявить новый состав правительства страны после 15 июля.

Об этом он заявил на совещании с высшим руководством Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы всегда после регистрации кандидатом в президенты действующего президента объявляли новый состав правительства. Это был принципиальный вопрос, чтобы люди видели, с кем мы будем работать. А не то, что выборы прошли, за тебя проголосовали, а ты родственников, любимых, родных и прочих понапихал в это правительство», – паясничает в своей манере Лукашенко.

Оговорка о «родственниках, любимых, родных» заставляет вспомнить о сыне Александра Григорьевича Викторе, который сейчас занимает должность помощника президента по национальной безопасности. О том, что Батька мечтает передать власть по наследству, не говорил только ленивый.

Лукашенко ясно дал понять, что ротация коснется и должности премьера.

«Настало время принять решение и по высшим должностным лицам. Или мы с ними работаем, или мы их перемещаем на новую работу. Должен сказать, что я по большому счету не имею претензий ни к одному из этих людей, но жизнь идет, и перемены должны быть. Никто из членов правительства не должен ни обижаться, ни напрягаться», – предупредил он.

Нынешний глава правительства Сергей Румас известен тем, что в отличие от президента умеет договариваться по важнейшим вопросам в России. Это не может не вызывать ревности Лукашенко.

Он признался, что обговаривал вопрос смены правительства с Натальей Качановой до ее перехода с должности главы президентской администрации в белорусский сенат, то есть в 2019 году.

В начале апреля президент публично пригрозил Румасу отставкой из-за нехватки в стране медицинских масок. По слухам, премьер уже не первый раз находится под угрозой увольнения. Лукашенко последовательно выводил из-под его контроля важные направления. В апреле – это были медицина и подготовка изменений в конституцию.

В начале мая в Интернете была вывешена петиция с призывом к Румасу выставить свою кандидатуру как альтернативную Лукашенко. Ряд наблюдателей расценили это как диверсию против премьера. Такого президент ему, дескать, не простит.

Автором подставы назвали министра иностранных дел Владимира Макея – известного националиста и русофоба. Основной смысл его деятельности в переориентации Лукашенко на Запад. Он пробил возвращение американского посольства в Минск, а сейчас организовывает ритуальные поставки альтернативной нефти назло России.

Макея также называют возможным кандидатом на пост премьер-министра. Если это назначение произойдет, значит свой шестой президентский срок Лукашенко намерен посвятить окончательному уходу Белорусии на Запад.