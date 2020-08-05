05.08.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Донбасс, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Провокации, Происшествия, Россия, Скандал, Украина
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Лукашенко может пытками выбить из российских заложников интересующую США информацию


Украина или Белоруссия должны выбить из задержанных под Минском россиян информацию, чтобы передать ее на выгодных для себя условиях США.

Об этом на своем youtube-канале заявил бежавший в Киев белорусский оппозиционер, политолог Игорь Тышкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Первый вариант – это эскалация белорусско-российских отношений и выдача боевиков Украине. В таком случае Беларусь официально заявляет, что не считает выданные Россией паспорта законными, и выдает граждан Украины Украине. Украина получает боевиков, которых можно осудить или допросить, получив нужную информацию не только по войне на Донбассе, но и подключить США и других геополитических конкурентов РФ. То есть, получить информацию, которая может заинтересовать внешних игроков и, прошу прощения за цинизм, продать эту информацию», – сказал Тышкевч.

Интерес Белоруссии в таком случае, по его мнению, – подать сигнал США о лояльности
и избежать санкций за подавление народных протестов после выборов.

«Мы работаем в вашей повестке и гоняемся за русскими боевиками. Пожалуйста, не сильно прессуйте нас за политику», – рассуждает Тышкевич.

Он также предположил, что Белоруссия может не передавать россиян Украине, но выбить из них под пытками информацию в интересах США.


«Беларусь торгуется с РФ, но допускает к следственным действиям украинскую и американскую сторону. В данном случае, и китайскую. Следователи могут не работать непосредственно с задержанными, но они могут попросить белорусских коллег что-то спросить, закрывая глаза на то, как это будет спрашиваться.

Не будем забывать, что Беларусь – авторитарное государство. Тоже интересный вариант, потому что ценность Минска как партнера возрастает и для Украины, и для США, и для Китая. Второй вариант более реальный», – заключил белорусский националист.

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