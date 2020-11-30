30.11.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Донбасс, Конфликт, Минский процесс, Молдова, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Лукашенко может выгнать ТКГ в Кишинёв – киевский политтехнолог


На фоне портящихся украино-белорусских отношений и взаимных санкционных призывов президент Белоруссии Александр Лукашенко вполне может лишить Минск статуса переговорной площадки по Донбассу.

Об этом на пресс-конференции рассказал украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не будем забывать, что Минск – это ещё площадка ТКГ.  А Лукашенко может в любой момент попросить освободить помещение. Это вполне реально.

Пока это сохраняется, но учитывая то, как Москва ясно даёт понять, что вы не введёте нас в заблуждение своими манёврами и намерениями тянуть время, а раз вы называете меня самопровозглашённым президентом, то я укажу вам на дверь. Решайте свои проблемы в другом месте, в Кишинёве, например. Пока они не спешат, но такая вероятность существует», – заявил Золотарёв.

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