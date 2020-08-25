Лукашенко можно оставить только в случае вхождения Белоруссии в состав РФ

25.08.2020, Москва, Вадим Москаленко

У президента Белоруссии Александра Лукашенко есть несколько путей удержаться у власти, предусматривающие как интеграцию с Россией, так и сдачу страны Западу при сохраняющемся риске повторить судьбу Слободана Милошевича.

Об этом в эфире «ЛДПР-ТВ» заявил лидер партии Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как закончится эпопея в Белоруссии. Первый вариант – Лукашенко остаётся. Всё под себя подминает, восстанавливает своё положение и продолжает править ещё какое-то количество. Этот вариант очень плохой, поскольку тогда нам придётся содержать его в том же объёме, как это было последние 26 лет.

Второй вариант – его могут отстранить от власти силовики и взять всю полноту власти в свои руки (я не говорю, там, Пиночет, это может быть просто временное правительство) и попытаться успокоить страну. Это вариант, когда могут вмешаться военные, так не раз было и в Турции, и в Чили, и во многих странах мира. Когда гражданские не могут, смута, выступления, демонстрации, хаос, забастовки, ухудшение экономического положения», – заявил Жириновский.

В то же время политик допустил иной сценарий первого варианта.

«Лукашенко может развернуться в пользу Москвы и согласиться на вхождение Белоруссии в состав России. Союзное государство – это что-то аморфное, что-то делают, что-то не делают, но не особенно чётко.

У него вариант – Запад его не примет, а Москва примет. Когда он поймёт, что президентом оставаться не может, он согласится хотя бы на отступные – стать первым вице-премьером в правительстве России, туда, куда войдут все шесть областей Белоруссии.

Это можно сделать через Верховный Совет, там его контрольный пакет, все его депутаты, быстро поменять какую-то статью Конституции и так далее», – рассказал лидер ЛДПР.

Кроме того, он предположил ещё один ход событий,

«Лукашенко сам не предаст. Ему трудно продать Белоруссию на Запад, ибо он столько совершил действий, что Западу выгоднее его арестовать, как Милошевича – и в Гаагу. Но может быть вариант, когда они согласятся, что он остаётся президентом, но он сдаёт, быстро оформляет вступление в НАТО и ЕС, и натовские войска входят в Белоруссию по договору между Белоруссией и становятся рядом на границе со Смоленском», – сказал Владимир Жириновский.