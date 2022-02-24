Лукашенко: Мы не позволим вам, мерзавцы, стрелять в спину русских людей

Новости Украины

Белорусская армия сосредоточится на отслеживании ситуации на своих границах с Польшей и Литвой, где скапливаются силы НАТО, чтобы не дать им «воткнуть нож в спину» российской армии.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании с военными, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не позволим вам, мерзавцы, стрелять в спину русских людей. В Польше и Литве создаются группировки для того, чтобы когда начнется конфликт с Украиной, пройти через Беларусь воздушным эшелоном и наземным путем и ударить в спину российской группировке. Я их предупредил: мы предателями не будем. Разговаривая с Путиным, утром я обозначил это: мы видим это направление и хорошо понимаем, что там происходит. Поэтому нам надо закрыть его, чтобы не получили нож в спину. Задача была поставлена, чтобы мы не упустили ни одного танка и солдата. Мы должны видеть, что происходит в Польше. Им сейчас эта войнушка ой как нужна чтобы перечеркунуть непопулярность правящей партии и Дуды», – сказал Лукашенко.

На границе с Украиной Белоруссия сосредоточила 5 «вооруженных до зубов» батальонно-тактических, но такое количество Лукашенко считает излишним.

«Наиболее опасное направление – западное. Ничего на юге в ближайшее время не случится. Мы должны бояться на юге только провокаторов и диверсантов. В том числе, беглых бандитов, которые у них в лагерях готовятся здесь в Белорусcии бороться против нашего народа», – сказал Лукашенко. В настоящий момент белорусские военные не задействованы в российской спецоперации, но Лукашенко не исключил, что это произойдет в будущем. «Мы оправдываться не будем, по поводу того, участвуем мы или нет в этом конфликте. Наших войск там нет. Но если это будет необходимо Беларуси и России, они будут», – сказал он.