Лукашенко: Мы не позволим вам, мерзавцы, стрелять в спину русских людей

24.02.2022  17:07 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Белоруссия, Дзен, Польша, Россия, Украина
Новости Украины

Белорусская армия сосредоточится на отслеживании ситуации на своих границах с Польшей и Литвой, где скапливаются силы НАТО, чтобы не дать им «воткнуть нож в спину» российской армии.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании с военными, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Белорусская армия сосредоточится на отслеживании ситуации на своих границах с Польшей и Литвой, где...

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«Мы не позволим вам, мерзавцы, стрелять в спину русских людей. В Польше и Литве создаются группировки для того, чтобы когда начнется конфликт с Украиной, пройти через Беларусь воздушным эшелоном и наземным путем и ударить в спину российской группировке. Я их предупредил: мы предателями не будем. Разговаривая с Путиным, утром  я обозначил это: мы видим это направление и хорошо понимаем, что там происходит. Поэтому нам надо закрыть его, чтобы не получили нож в спину.

Задача была поставлена, чтобы мы не упустили ни одного танка и солдата. Мы должны видеть, что происходит в Польше. Им сейчас эта войнушка ой как нужна чтобы перечеркунуть непопулярность правящей партии и Дуды», – сказал Лукашенко.

На границе с Украиной Белоруссия сосредоточила  5 «вооруженных до зубов» батальонно-тактических, но такое количество Лукашенко считает излишним.

«Наиболее опасное направление – западное. Ничего на юге в ближайшее время не случится. Мы должны бояться на юге только провокаторов и диверсантов. В том числе, беглых бандитов, которые у них в лагерях готовятся здесь в Белорусcии бороться против нашего народа», – сказал Лукашенко.

В настоящий момент белорусские военные не задействованы в российской спецоперации, но Лукашенко не исключил, что это произойдет в будущем.

«Мы оправдываться не будем, по поводу того, участвуем мы или нет в этом конфликте. Наших войск там нет. Но если это будет необходимо Беларуси и России, они будут», – сказал он.

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