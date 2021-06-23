23.06.2021, Брест, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Дзен, Политика, Россия
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Лукашенко: «Мы – суверенное и независимое государство, так будет впредь»

Александр Лукашенко заявил об удачном отражении «цветного бликрига», ни словом не упомянув при этом...

Александр Лукашенко заявил об удачном отражении «цветного бликрига», ни словом не упомянув при этом помощь России, оказанную при подавлении Беломайдана. Вместо этого Батька в очередной раз заявил о необходимости сохранения белорусской самостийности и похвалился, что Минск сегодня сильнее, чем СССР во главе с Иосифом Сталиным в 1941 году.

Соответствующие  тезисы прозвучали накануне в Брестской крепости на мероприятиях по случаю 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На реализацию цветного блицкрига были брошены  огромные финансовые ресурсы. За последний год мы испытали на себе действие самых современных технологий гибридной войны.

Белорусы все чаще спрашивают: «Так что, воевать будем?». Да бросьте вы, белорусы, мы уже давно воюем. Просто война приобрела другие формы, уже не будет тех войн, уже в эти ворота они не попрут тысячами солдат.

Война начнется, и всегда начинается в современных условиях изнутри государства. Возьмите любую, как мы называем, цветную революцию, которые совершены были в последние десятилетия. Было сделано все, чтобы взорвать общество изнутри. А они потом придут нас «спасать».

Сценарии прописаны, роли распределены, просто мы оказались сильнее и мудрее. Рискну сказать – даже сильнее, чем в 41-м наши предшественники. Потому что мы определяем свою судьбу сами. Мы здесь решаем, провоцировать их или нет, ждать, пока они сюда прорвутся и порвут нас или нет. Мы – суверенное и независимое государство, так будет впредь», – заявил Лукашенко.


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