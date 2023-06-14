Лукашенко: Мы закончим эту войну на Украине

Белоруссия в ходе СВО защищает Россию с тыла, поэтому прямое участие в операции от нее никто не требует.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал в интервью Ольге Скабеевой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не все поняли и заметили. Как-то давно мы с Путиным спорили: газ, нефть, «молочные войны». И я сказал: не надо нам друг против друга воевать, придет время, когда мы будем стоять спиной к спине и отстреливаться. Твои коллеги, особенно в России: хи-хи, ха-ха, отстреливаться, а сегодня… Сегодня отстреливаемся, стоя спиной к спине. Честно признаюсь, никогда передо мной руководство России и Путин не ставили вопрос о том, чтобы я ввязался в эту операцию. Это намного хуже было бы. Я тогда бросил крылатую фразу: мы не позволим стрелять в спину русскому человеку. Тоже скептически ура-патриоты восприняли ее у вас. Но это наша роль в этой войне. Когда россияне вошли фактически в Киев, я это видел, на окраинах стояли, с тылу ни одна сволочь к россиянам не подошла», – сказал Лукашенко.

Он напомнил, что между Россией и Белоруссией заключен договор, по которому «у нас фактически единая армия». Существует план взаимодействия союзников, о котором проинформирован Запад.

«В случае заварухи в этом плане для нас прописана роль. Она вот на этом направлении. У нас с Польшей, Латвией, Литвой граница 2,5 тысячи километров. Ее надо закрыть. Кто сегодня гарантирует, что у нас нет оттуда угрозы? Оказывается, есть. Очумелые натовцы проводят учения. Нас упрекают, что мы ядерное оружие под совещание НАТО в Вильнюсе подтягиваем, а они учения проводят – десятки тысяч человек участвуют со всего блока НАТО. Поэтому то направление очень опасное. Я не пророк, но в Украине мы закончим эту войну. К этому уже большие предпосылки. Но дальше нам эти очумелые с Запада слишком много проблем создадут. И если только они эти линии (как любят говорить) перейдут, будет им очень больно», – пообещал Лукашенко.