Лукашенко: Мзду не беру, за Европу не обидно

Елена Острякова .  
25.08.2023 22:44
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Дзен, Миграция, Общество, Политика, Польша, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Число мигрантов, попадающих в Европу через Белоруссию выросло после начала СВО на Украине.

Об этом сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил журналистам при посещении БГУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Число мигрантов, попадающих в Европу через Белоруссию выросло после начала СВО на Украине. Об...

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«Мы абсолютно невиновны, что эта волна мигрантов пошла. Она была бы меньше через Беларусь, если б не было войны в Украине. По Украине они не пройдут. А когда не было войны, ходили за большие деньги через Украину. Сейчас осталось вот это окно. Мы с них мзду не берем, но воевать за Европу не будем», – сказал Лукашенко.

Он высмеял стену, которую Польша выстроила на границе с Белоруссией и заявил, что ни одного мигранта она не задержала.

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