Лукашенко: Мзду не беру, за Европу не обидно
Число мигрантов, попадающих в Европу через Белоруссию выросло после начала СВО на Украине.
Об этом сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил журналистам при посещении БГУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы абсолютно невиновны, что эта волна мигрантов пошла. Она была бы меньше через Беларусь, если б не было войны в Украине. По Украине они не пройдут. А когда не было войны, ходили за большие деньги через Украину. Сейчас осталось вот это окно. Мы с них мзду не берем, но воевать за Европу не будем», – сказал Лукашенко.
Он высмеял стену, которую Польша выстроила на границе с Белоруссией и заявил, что ни одного мигранта она не задержала.
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