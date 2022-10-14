Лукашенко на американском ТВ: Против России воюет 50 государств и не могут победить

Новости Украины

Западу не удается победить Россию на Украине.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью американскому телеканалу NBC, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается украинского конфликта. Вы говорите, что он там не одерживает победу. Но в этой войне вы не одерживаете победу. 50 государств сегодня воюют фактически против России на территории Украины. Там тоже с вашей стороны нет победы. Поэтому надо искать пути выхода из создавшейся ситуации. В отличие от западников, президент Путин не единожды предлагал варианты. Просто его, видимо, не хотят слушать и слышать в настоящий момент. А надо было бы. Это и наша позиция. Бесперспективность ситуации на Украине признают и некоторые члены НАТО. Не некоторые, а много таких», – сказал Лукашенко.

В качестве примера он привел президента Турции Реджепа Эрдогана, с которым намерен провести в ближайшее время переговоры в Анкаре, где, в частности будет обсуждаться и Украина.

«Я заметил, что и президент Эрдоган, одна из ключевых стран в НАТО не в восторге от того, что происходит и постоянно требует сесть за стол переговоров. Надо бы было США подключиться к этому процессу, а не направлять в Украину все больше количество самых современных видов оружия. Тем более, что на фронте американское оружие ситуации не изменит», – сказал Лукашенко.