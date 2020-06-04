Лукашенко: На деньги российских олигархов ведут к власти отмороженных радикалов

04.06.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что «российские олигархи», проплатив его оппонентов на выборах, вынуждены иметь дело все с той же националистической оппозицией, которая митингует против его власти на деньги Запада последние 20 лет.

Об этом он заявил сегодня на представлении нового состава правительства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это все те же люди, и количество их то же, что и было. Не появилось нового протестного движения. Но они не хотят себя связывать с радикальной оппозицией, которая всегда воевала с нами на площадях. А не получилось. На Комаровке развернули «бел-чырвона-белы» и европейский флаг. И те, кто сегодня финансируется за счет российских олигархов, четко поняли, что на деньги российских олигархов они к власти ведут вот эту отмороженную, так называемую радикальную оппозицию Беларуси», – сказал Лукашенко.

Он считает фейком сообщения о многотысячных очередях желающих поставить подписи за альтернативных кандидатов.

«Поменьше вы смотрите в инстаграмах, стограммах или каких-то телеграм-каналах на эти длинные якобы очереди. На фотографиях, сделанных с квадрокоптеров, видна совсем другая картина», – сказал Лукашенко.

По его словам люди ходят по кругу: поставив подпись, вновь становятся в конец очереди. Кроме того, одних и тех же подписантов возят на автобусах по городам. Лукашенко назвал это «большой и малой каруселью».

«И они сразу заявили: так а мы и не собираемся в выборах участвовать, наша главная задача – раскачать страну и расчистить дорогу для кого-то. Вы знаете для кого», – резюмировал Лукашенко.