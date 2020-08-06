Лукашенко на месте Турчинова отдал бы приказ стрелять по крымчанам

06.08.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на месте руководства Украины в 2014 году, не задумываясь, отдал бы приказ открыть огонь по «зеленым человечкам». Он представил события Крымской весны, как военную операцию Россию, намеренно проигнорировав тот факт, что украинские воинские части тогда блокировали тысячи простых крымчан, требовавших воссоединения полуострова со своей Родиной.

Об этом президент Лукашенко заявил в интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я знал детали. Не все там не так было по великому, как вы сегодня представляете. Ах, спланировали, захватили. Вы просто безалаберно, бестолково относились к территории. Я часто ставил себя на место ваших руководителей. Если бы у меня хотя бы клочок земли попробовали забрать, там легли уже тысячи человек. Крым – жемчужина. А вы не воевали. Это же твоя земля, твои люди, как ты мог не воевать?!

Крым могло сдать только руководство страны. По большому счету, все остальное – детали. Ты знал, что происходит вокруг. Это происходило не первый день. Ты должен был привести вооруженные силы по всей стране в степень повышенной боевой готовности. Один факт приведения полумиллионной армии… Как нечем оборонять? Что пистолетов-автоматов не было? Что, артиллерии не было в Крыму? Откуда он знал, что там русские? Там были люди, которые пришли захватить твою территорию. Стрелять – это последнее дело. Он же до стрельбы ничего не сделал. Он должен был их задерживать. Вручную, врукопашную, с лопатами, с ножами, палками и прочими. Но когда невозможно, тогда бери оружие и стреляй.

Если бы вы заняли тогда жесткую позицию, никакой стрельбы бы не было. Чтобы стрелять в русских, надо, чтобы они в тебя начали стрелять. Никогда русские не начали бы в Крыму стрелять. Но эти «зеленые человечки» высадились и пошли к перешейку под ваши аплодисменты. Они окружили несколько ваших баз, а вы даже не повылазили из этих баз. Как спали там, так и спали. Разве так защищают свою землю? Я себя бы так не повел», – сказал Лукашенко.