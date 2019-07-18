18.07.2019, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика, Россия
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Лукашенко на Валааме не крестился и пообещал вернуться с топором

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем посетили во вторник  Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь на Валааме.

Лукашенко выглядел оживленным и сразу же заявил настоятелю: «Я рад, что приехал сюда в первый раз в окружении своего друга».

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«Следующий раз приеду с топором, пилой, косой и посмотрим, как вы тут хозяйствуете», – пообещал Лукашенко.

В храме он и сын вслед за Путиным прикладывались к иконам и ставили свечи, но при этом, в отличие от российского президента, не крестились. Старший Лукашенко прижимал руку к животу, младший обошелся вообще без жестов.

Президенты посетили несколько скитов и музей Валаама.

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