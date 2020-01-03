Лукашенко начал имитацию белорусско-российской нефтяной войны

03.01.2020, Москва, Елена Острякова

Концерн «Белнефтехим» заявил сегодня утром, что Россия остановила поставки нефти в Белоруссию, и теперь загрузка на двух нефтеперерабатывающих заводах страны снижена до минимально допустимого уровня. Они работают на запасах, сделанных заблаговременно.

В концерне заявили, что выполняя поручение президента Белоруссии Александра Лукашенко, работают над заключением контрактов на поставку нефти из альтернативных источников.

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При этом в российской «Транснефти» пояснили, что перестали отгружать белорусам нефть, потому что те не подали заявок. Напомним, в конце года Лукашенко заверял, что договорился с российским руководством о поставках нефти и газа в первые два месяца 2020 года без контрактов. После этого, правда, контракт по газу заключили.

Таким образом судя по всему имеет место не «нефтяная война», а имитация «нефтяной войны», которую «вероломно и без объявления» затеял вовсе не традиционный «агрессор», а маленькая и гордая Беларусь.

Смысл этого демарша понятен. Российское руководство не скрывало, что готово предоставить союзнику энергоносители по льготным ценам только при условии подписания 31 «дорожной карты» по углубленной интеграции.

Эти документы Александр Лукашенко подписывать не хочет, поскольку они в конечном счете подразумевают не только создание единого эмиссионного центра и единой валюты, но и наднациональных органов управления. В этом Союзном государстве «Батьке», как он сам дал понять, предлагают только должность «свадебного генерала» – спикера парламента. Он расценивает такое предложение как унижение.

Президент Белоруссии пока не давал отмашки государственным СМИ, которые в случае чего могут спустить цепных ведущих на российское правительство. Владимира Путина там трогать пока не решаются, противопоставляя его «плохому» Дмитрию Медведеву.

Пока информационные наскоки инициирует маргинальная белорусская оппозиция, чью афиллированность с Лукашенко показали «майданы» против интеграции, приуроченные к встречам российского и белорусского лидеров. На них отмороженные «нацики» позволяли себе оскорблять Путина и рвать его портреты.

Сейчас либеральные блогеры заголосили о том, что Белоруссия в опасности и нефти осталось на 10 дней («Белнефтехим» заявляет о 20).

«Чем это грозит? Огромными убытками. Остановка одного из немногих прибыльных и важнейших предприятий страны нанесёт ощутимый удар по всей экономике. А ещё, с большой долей вероятности, приведёт к энергетическому кризису в Беларуси», – нагнетает блогер Степан Путило, выступающий под ником «Нехта».

Оппозиционный обозреватель Антон Шрайбман допускает, что Александр Лукашенко исполнит свою угрозу и отберет у России две ветки нефтепровода «Дружба», чтобы пустить по ним «альтернативную» нефть по реверсу.

«У нас развилка с двумя сценариями: Минск подписывает контракт на российских условиях в течение 7-10 дней или Минск начинает шантаж транзитом. Это жесткое повышение ставок, последний козырь, который не использовали с нулевых», – пишет Шрайбман в своем телеграм-канале.

Однако даже самые упоротые русофобы в Белоруссии понимают: любая «альтернативная» нефть будет дороже, и переход на нее чреват тяжелым экономическим кризисом. Но для них все хорошо, что отрывает от России.

«Может это и странно для многих прозвучит, но ухудшение ситуации с поставками нефти или других ресурсов в долгосрочной перспективе на руку Беларуси. Экономическую зависимость от РФ вполне можно сравнить с алкогольной или наркотической, где Путин с олигархами выступает в роли барыг.

Тебе шепчут: “Для своих сделаем скидку”, но в обмен требуют быть на побегушках: голосовать в ООН против Украины, проводить совместные учения и участвовать в совместных проекта типа ЕАЭС или “Союзное Государство”. Поэтому экономические войны с РФ отличный повод наконец-таки реформировать экономику, пускай даже это будет непросто. Хоть бы внукам в экономике оставить что-то нормальное и дееспособное, а не вечно выклянчивающее скидки и мечтающее о “папиццот”», – пишет блогер Эдуард Пальчис.

Но Лукашенко думает не об абстрактных «внуках», а о своих конкретных сыновьях Вите и Коле, которым он хочет передать власть. Для этого ему необходимо переизбраться на шестой срок в августе 2020 года. Безболезненному транзиту энергетический кризис способствовать не будет. Поэтому в России склонны считать, что Лукашенко придется подписать интеграционные документы.

«Тактика Кремля в этот раз изменилась. Новая формула — утром стулья, вечером деньги. Бессменного Александра Лукашенко снимают с довольствия. Наступающий год крысы будет наполнен новыми истерическими заявлениями, шантажом и многочасовыми монологами белорусского руководителя. Крыса, загнанная в угол, борется до последнего. В критической ситуации она первой бросается даже на фокстерьера, мертвой хваткой вцепляется в собачий нос и мотается на нем, как пиявка. Окно возможностей для Александра Лукашенко закрывается… А для Беларуси открывается. Жители республики встречают год в ожидании больших перемен», – написал в своем блоге на сайте «Эха Москвы» политолог Дмитрий Болкунец.