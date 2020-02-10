Лукашенко начал осуществлять мечту Бжезинского

10.02.2020, Санкт-Петербург, Андрей Селезов

В 2018 году БЧ (Белорусская железная дорога) начала второй этап электрификации своих магистральных железнодорожных путей в Гомельской области, который должен завершиться в 2020 году.

На этот раз контактная сеть пошла в сторону Украины. Это магистральный участок Жлобин — Калинковичи — Словечно.

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Как известно, после событий 2014 года, интенсивность грузового железнодорожного движения между РБ и Украиной не только не сократилась, а даже возросла. Особенно это видно на трансграничном участке Жлобин — Калинковичи — Коростень, с которого на тематические сайты с завидной регулярностью поступают все новые и новые фотографии с тяжелыми грузовыми составами, перевозящими чаще всего различные нефтепродукты.

Лето 2019. Идет наливной состав с нефтепродуктами для Украины.

При этом Украина уже почти 6 лет участвует в затяжном и жестком противостоянии с Российской Федерацией, с которой, как мы знаем, Республика Беларусь уже целых два десятилетия состоит в так называемом «Союзном государстве».

Хитрый многовекторный белорусский батька и тут не упускает возможность для своей экономической и политической выгоды, несмотря на многократно провозглашенную, как правило на словах, ориентацию прежде всего на Россию.

Возвращаемся однако к железнодорожной теме. Казалось бы здесь тот случай, что надо радоваться – на пространстве бывшего СССР электрифицируется очередной участок железной дороги и тем более – в европейской части, на территории как бы союзной Белоруссии.

Но если смотреть из России, то почему-то приходят иные выводы, ведь контактную сеть на этот раз тянут в сторону антироссийской Украины, с которой наш «союзник и стратегический партнер РБ» все эти годы с нарастающей интенсивностью торгует и даже делает при этом вид, что «на братской Украине все хорошо и нет никакой войны».

А ведь это ни что иное, как начало создания единого электрифицированного транспортного коридора в стандарте переменного тока, от Черного моря (Одесса), через Белоруссию, к портам на Балтике, в недружественных нам странах Балтии.

Электрификация узловой станции Калинковичи. Лето 2019.

В украинском Коростене, до которого от белорусской границы всего 75 километров, электрификация существует очень давно, с 1981 года. От столицы Белоруссии Минска, в сторону Литвы работы тоже давно завершены, остался только вот этот участок и единая электрифицированная сеть нескольких государств, стоящих на русском стандарте колеи, наконец замкнется.

Специально для людей далеких от железнодорожной тематики поясняю — электровозная тяга на железной дороге в стандарте переменного тока гораздо более дешевая, а главное – объемы перевозимых при этом грузов намного выше, чем при использовании тепловозов.

Между прочим планы по электрификации этих магистралей существовали еще в позднем СССР, но тогда у нас была единая страна, со столицей в Москве. И все происходящее сейчас, спустя 30-35 лет, и в страшном сне никому не могло присниться.

И ведь что характерно, тянут электрификацию не в сторону Чернигова, где от Гомеля расстояние всего 100 километров, или на Бахмач, где расстояние 170 км, а на участке Жлобин – Коростень, длиною более 250 километров.

Вид в сторону Словечно, станция Калинковичи-Южные. Зима 2018 – 2019.

А потому что ветки на Чернигов и Бахмач после 2014 года стали второстепенными, а основной грузовой поток на Украину и обратно идет именно через Калинковичи — Овруч по участку Жлобин – Коростень. И именно по нему же, по случайному совпадению, получается кратчайший транспортный коридор между Балтийским и Черным морями.

Возможно я излишне сгущаю, но отмахиваться от описанных мною перспектив все же не стоит. Потому что не в сторону России начато строительство. А ведь могли бы, например на Унечу – Брянск. Этот участок сейчас весьма перегружен и перевод его на электрическую тягу не повредил бы обеим государства — РБ и РФ.

Строит электрификацию китайский подрядчик, пока что только до Мозырского НПЗ (станция Барбаров) и не очень быстро, но дальше-то куда? По логике только на украинский Коростень, до которого остается совсем немного.

И как тут в этой связи не вспомнить, про пока что гипотетическую Балто-Черноморскую дугу, о которой давно мечтают украинские и белорусские националисты и их западные покровители. Речь идет о создании союза государств Восточной Европы против России, о котором писал еще Бжезинский лет 30 назад. А ведь любому союзу и блоку государств требуется прежде всего хорошее транспортное сообщение.

В свете уже ставших хроническими российско-белорусских осложнений и логики дальнейшего развития событий эти планы вполне могут реализоваться в ближайшие лет 10 – 15.

Немного, как говорится, предыстории. Прилагаю карту, которую я публиковал еще в 2013 году, до судьбоносных событий на Украине, когда только шла электрификация от станции Осиповичи, что недалеко от Минска, на Жлобин и Гомель.

Про направление на Калинковичи тогда уже тоже было заявлено, но приступили к реализации только в последнее время. Эти линии окрашены в синий цвет.

Зеленым пунктиром я тогда указал три перспективные линии в сторону Украины. На Чернигов, Бахмач и Коростень. Как выяснилось было выбрано направление на Коростень, самое длинное, но и самое загруженное.

В те годы это не вызывало никаких неоднозначных оценок. До переворота и войны на Украине оставался ровно год…