Лукашенко начал угрожать своему базовому электорату

16.08.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что вовлечение рабочих коллективов в протесты оппозиции имеет целью расшатать экономику страны.

Об этом он заявил сегодня в Центре стратегического управления Министерства обороны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если будет работать экономика, в сотый раз повторяю, никакие политические дрязги и игры нам не страшны. Это понимают и наши противники, поэтому они взялись раскачивать обстановку в наших трудовых коллективах. Еще раз повторяю – никого не уговаривайте. Если сегодня есть рабочие, которые якобы не понимают, что происходит, это просто смех. Все понимают. И если рабочий человек, который в принципе вне политики рвется куда-то на площадь чего-то демонстрировать, он не рабочий. Это затесавшийся в тех рядах господин. Пойдут – пусть идут.

Слушайте, у нас избыточная численность на МТЗ, МАЗе, БелАЗе – везде. Пусть идут. Но на заводах им после этого места быть не должно. Мы не должны политизировать трудовые коллективы. Мы должны делать все, чтобы люди получали там работу и зарплату, содержали семьи. Что это за подходы такие? Президент, правительство, все мы корячимся, чтобы в это тяжелейшее время хоть какую-то мало-мальски нормальную зарплату имели. Оказываем колоссальную помощь этим предприятиям. И что? Нож в спину», – сказал Лукашенко.

Его слова лидер ЛДПР Владимир Жириновский сравнил с поведением советских чиновников.

«Советские коммунисты проиграли и сейчас проиграет Лукашенко именно поэтому – они сидят в кабинетах власти, потому что народ молчал всегда про фальсификацию и не отвергал до конца советскую систему выборов, когда не было выбора, а был один кандидат становился депутатом, сколько бы ни получил… Он идет по этой схеме: наказать, остановить, запугать», – сказал Жириновский в эфире шоу Владимира Соловьева.

«На улицу выходят сейчас те, кто, по сути, были опорой Лукашенко – трудовые коллективы. Он же говорил раньше как: «те, кому нечего делать, – они на улицах. А мои избиратели – они работают». Вот люди вышли на улицу. Его корневой электорат», – заметил Соловьев.

В настоящее время к протестам в Белоруссии примкнули несколько десятков промышленных предприятий. Рабочие выдвигают исключительно политические требования: проведение новых выборов, прекращение милицейского насилия на улицах, свобода для политзаключенных.

Порядка 85% промышленных предприятий Белоруссии находится в госсобственности. За счет этого там не происходит сокращений и сохраняются льготы.