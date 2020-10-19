Лукашенко начал выпускать оппозиционеров из тюрьмы

19.10.2020, Москва, Елена Острякова

Либеральный российский политтехнолог Виталий Шкляров был отпущен сегодня из минского СИЗО. Ему изменена мера пресечения на домашний арест.

Об этом сообщил его адвокат, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Шкляров – четвертый из участников недавно состоявшейся встречи в СИЗО КГБ с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, кто вышел на свободу. Переговоры Батьки с арестантами прошли неделю назад. На ней белорусский лидер убеждал оппозиционеров переключиться с массовых протестов на внесение изменений в Конституцию страны.

«Мы это обсуждали с женой, понимали, что не просто так Лукашенко туда пошел. Что-то будет. Должны или освободить, или что-то другое произойдет. И вот такая радостная новость», – прокомментировал освобождения сына отец Шклярова Влентин в интервью агентству Тут.бай.

Информагентство «Спутники» со ссылкой на информированный источник прогнозирует, что в ближайшее время из 12 участников встречи в СИЗО останутся двое – экс-банкир Виктор Бабарико и блогер Сергей Тихановский.

Еще один оппозиционер Мария Колесникова отказалась встречаться с Лукашенко (власти утверждают, что ее и не приглашали). Ранее Колесникова отказалась уезжать из Белоруссии, порвав свой паспорт.

До сих пор минские суды отклоняли просьбы об изменении меры пресечения оппозиционерам, арестованным во время и сразу после предвыборной кампании.

Шкляров известен тем, что организовывал избирательные кампании российских политиков Дмитрия Гудкова и Ксении Собчак, работал в США на кампаниях Барака Обамы и Берни Сандерса, консультировал Ангелу Меркель. Также Шкляров сотрудничал со сторонником экс-президента Грузии Михаила Сакаашвили – Григолом Вашадзе.

Последние месяцы Шкляров периодически выступал по белорусской повестке, но оказался в стране вроде как по сугубо частному делу – навещал больную мать. Власти обвинили его в связи с уже сидящим в СИЗО блогером Тихановским. И Шкляров, и Тихановский свою связь отрицают.