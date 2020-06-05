Лукашенко надумал взять под полный контроль российские банки – политолог

05.06.2020, Москва, Елена Острякова

Белорусские власти намерены дискриминировать российские банки и взять их деятельность под полный контроль.

Об этом в интервью youtube-канала «Спец» заявил близкий к белорусскому президенту политолог Петр Петровский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Последнее решение государства о том, что государственные предприятия и госслужащие не имеют права открывать счета и брать кредиты не в государственных банках, это был первый удар. Второй удар – это то, что сейчас администрация президента полностью будет контролировать работу негосударственных и иностранных банков на территории Республики Беларусь», – сказал Петровский.

Он уверен, что контроль над банковской сферой будет жестким, потому что его осуществляет Валерий Бельский, назначенный 4 июня помощником президента по вопросам экономики и контроля за банковской сферой.

Политолог заявил, что нововведения связаны с выдвижением в президенты бывшего руководителя «Белгазпромбанка» Валерия Бабарико. Акционерами «Белгазпромбанка» являются Газпром и российский «Газпромбанк». Петровский объясняет принятые меры «мобилизацией и готовностью к провокационным действиям извне».

Напомним, ранее агентство БелаПАН опубликовало распоряжения государственного концерна «Беллегпром» и Минстройархитектуры, чтобы подведомственные им предприятия переводили счета в госбанки.

Вмешательство государства в банковскую сферу уже осудили в международной аудиторской компании «Эрнст и Янг».

«Полагаем, что внезапный директивный перевод счетов из банков как с российским, так и европейским частным капиталом может нанести удар по инвестиционному климату Республики Беларусь», — заявил «Белорусским новостям» управляющий партнер «Эрнст и Янг» в Белоруссии Павел Лащенко.

Такого же мнения придерживается глава представительства Всемирного банка Алекс Кремер.

После таких грозных окриков Национальный банк Белоруссии поспешил сегодня откреститься от скандального решения, заявив, что не ограничивает предприятия в выборе банков.