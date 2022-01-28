Лукашенко, наконец, перестал обзывать задержанных им россиян «вагнеровцами»

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Новости Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые не стал называть задержанных незаконно в 2020 году в Минске 33 россиян «вагнеровцами» и, наконец, принял версию инцидента как украинской провокации, которую с самого начала озвучивали российские СМИ.

Об этом он заявил сегодня, выступая с посланием к народу и парламенту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это 33 богатыря. Уже якобы провели на западе Украины исследование. Оказывается, это была провокация Запада, США, чтобы окончательно настроить белорусского президента в момент выборов против России. Придет время – разберемся», – сказал Лукашенко.

Еще в августе прошлого года он признавался, что не верит в российскую версию скандального инцидента с 33 сотрудниками частного охранного предприятия, хотя ее ему рассказал лично президент РФ Владимир Путин. Он считал, что чоповцы представляли российские спецслужбы, называл их «вагнеровцами», и выгораживал президента Украины Владимира Зеленского, офис которого украинская оппозиция и скандальное «расследовательское» бюро «Белингкэт» обвиняли в «сливе» деталей операции белорусским спецслужбам.

В пересказе Батьки, его сын Виктор помогал россиянам, а они плакали и просили разрешения вернуться, хотя на самом деле Лукашенко-младший был вынужден извиняться за незаконное задержание, санкцию на которую выдал его отец.

Напомним, 33-х россиян, среди которых были бывшие ополченцы Донбасса, выманили якобы на работу за рубежом спецслужбы Украины, намереваясь посадить их самолет в Одессе и арестовать. Летели чоповцы через Минск. Там в дело вмешался белорусский КГБ и арестовал россиян, обвинив в подготовке провокаций перед президентскими выборами. В камерах к российским гражданам применялись пытки.