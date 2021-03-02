Лукашенко наконец согласился на российскую авиационную базу

02.03.2021, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил рассмотреть вопрос о совместном дежурстве с участием российских самолетов, используя опыт 2014 года, когда проходил Чемпионата мира по хоккею.

Об этом он заявил сегодня на совещании с силовиками и премьер-министром, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дайте нам эти самолеты. Но на этих самолетах, как тогда, должны летать россияне и белорусы вместе. А баз достаточно, их не надо создавать, зачем деньги зря тратить… Лучше купить или построить новые самолеты для этого…

Должен сказать, что отторжения у президента России я не нашел. Конечно, если они смогут базироваться на наших базах, и наши ребята будут летать вместе с россиянами, естественно, надо просить тогда и вооружение к этим самолетам. И притом самое современное оружие должно быть. Мы не ведем речь о ядерных боеголовках. Мы ведем речь об обычном оружии. Этот блок, наверное, был самым обширным в наших переговорах в Сочи», – цитирует Лукашенко БелТА.

Тем не менее, минский политолог Алексей Дзермант расшифровал эти слова как согласие на создание совместной авиационной базы.

«Правильный подход, должна быть союзная база. Но это значит, что база будет», – написал Дзермант в своем телеграм-канале.

В 2019 году Россия предлагала Белоруссии создать свою базу ВВС. Однако Минск отверг это предложение. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал это «неприятным эпизодом».