Лукашенко: «Наконец-то нас заметили американцы»

29.06.2020, Москва, Елена Острякова

США помогли белорусскому руководству осуществить рейдерский захват «Белгазпромбанка», принадлежащего российскому «Газпрому» и «Газпромбанку», и это знают в руководстве РФ.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на закрытой встрече с активом Минской области в городе Солигорске, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Последнее мое наблюдение: 24 числа я заметил, что они это увидели и поняли. Когда мы этот газпромовский банк прихлопнули – они все поняли… Американцы этот банк накрыли за отмывание денег. Если бы американцы не надавили на латвийский банк в прошлом году, вряд ли бы дали эту информацию», – сказал Лукашенко.

Белорусский президент признал, что начал выстраивать отношения с США назло России.

«Наконец-то нас заметили американцы. Оказывается, Беларусь для них тоже важна. Приезд многих американцев, а потом госсекретаря в Беларусь очень возбудил нашего восточного соседа. Но мы – суверенное, независимое государство и вправе осуществлять свою как внутреннюю, так и внешнюю политику», – похвастался Лукашенко.

12 июня стало известно, что Нацбанк Белоруссии решил заменить менеджеров «Белгазпромбанка». Днем ранее около 50 сотрудников департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии (ДФР КГК) провели обыск в головном офисе «Белгазпромбанка».

Возбуждено уголовное дело по статьям, касающимся уклонения от налогов и легализации средств, полученных преступным путем. 15 сотрудников банка, в том числе топ-менеджмент, задержаны. По версии следствия средства из «Белгазпромбанка» выводились через латвийский банк ABLV.

Как сообщили в КГК в расследовании дела «Белгазпромбанка» задействовано 18 стран, в том числе США. Наиболее опасный конкурент Лукашенко на предстоящих президентских выборах Виктор Бабарико ранее 20 лет руководил «Белгазпромбанком». Сейчас он арестован.