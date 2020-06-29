29.06.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика, Россия, Сюжет дня
Просмотров:

Лукашенко: «Наконец-то нас заметили американцы»


США помогли белорусскому руководству осуществить рейдерский захват «Белгазпромбанка», принадлежащего российскому «Газпрому» и «Газпромбанку», и это знают в руководстве РФ.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на закрытой встрече с активом Минской области в городе Солигорске, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Последнее мое наблюдение: 24 числа я заметил, что они это увидели и поняли. Когда мы этот газпромовский банк прихлопнули – они все поняли… Американцы этот банк накрыли за отмывание денег. Если бы американцы не надавили на латвийский банк в прошлом году, вряд ли бы дали эту информацию», – сказал Лукашенко.

Белорусский президент признал, что начал выстраивать отношения с США назло России.

«Наконец-то нас заметили американцы. Оказывается, Беларусь для них тоже важна. Приезд многих американцев, а потом госсекретаря в Беларусь очень возбудил нашего восточного соседа. Но мы – суверенное, независимое государство и вправе осуществлять свою как внутреннюю, так и внешнюю политику», – похвастался Лукашенко.


12 июня стало известно, что Нацбанк Белоруссии решил заменить менеджеров «Белгазпромбанка». Днем ранее около 50 сотрудников департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии (ДФР КГК) провели обыск в головном офисе «Белгазпромбанка».

Возбуждено уголовное дело по статьям, касающимся уклонения от налогов и легализации средств, полученных преступным путем. 15 сотрудников банка, в том числе топ-менеджмент, задержаны. По версии следствия средства из «Белгазпромбанка» выводились через латвийский банк ABLV.

Как сообщили в КГК в расследовании дела «Белгазпромбанка» задействовано 18 стран, в том числе США. Наиболее опасный конкурент Лукашенко на предстоящих президентских выборах Виктор Бабарико ранее 20 лет руководил «Белгазпромбанком». Сейчас он арестован.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть