Лукашенко наладил производство «своих» китайских авто и мечтает о самолетах

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Белоруссия в этом году произведет 60 тыс автомобилей «Джили» по китайской лицензии. Теперь президент страны мечтает о собственном производстве гражданских самолетов.

Об этом он заявил на встрече с работниками Минского аэропорта, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Создав производство легковых автомобилей, у меня такая шальная мысль (если я успею это начать при своей президентской жизни) – если нам удастся развернуться и производить свой летательный аппарат, я буду счастлив. Значит, моя новая мечта может сбыться. Вот, у меня есть такая шальная мысль по углублению производства гражданских самолетов», – сказал Лукашенко.

При этом он отметил, что у «Джили» существуют проблемы с комплектующими, однако несмотря на это, на покупку автомобилей образовалась очередь.

«Мы договорились с китайцами о лицензионном производстве своих автомобилей. Определили, по-моему, два бренда. Поэтому у нас будет свой белорусский автомобиль. Коль мы уж за это зацепились, то мы дойдем до производства собственного – абсолютно, почти 100%-го автомобиля белорусского. Качественного автомобиля», – пообещал Лукашенко.