30.10.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Криминал
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Лукашенко: «Нам отступать некуда, пленных не берем»


Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал жесткие действия правоохранителей в отношении участников протестных акций.

Об этом он заявил сегодня, выступая перед коллективом МВД, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы терпели. Я сразу обозначил: есть красные линии. И не дай Бог кто-то их переступит. Они их переступили по многим направлениям, я об этом говорил. Поэтому те, кто сегодня выходит на железную дорогу, те, кто вешает фашистские знамена на линии электропередачи, словом, те, кто сегодня пытается разрушить, дестабилизировать инфраструктуру государства, должны знать: с сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем.

Если кто-то прикоснется к военнослужащему, он должен уйти оттуда как минимум без рук. Я говорю это публично, чтобы все понимали нашу дальнейшую решительность. Дальше – все. Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся. Кто готов, будем действовать», – сказал Лукашенко.

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